В Бурятии на голосовании по Конституции кроме прочего разыграют и деньги на благоустройство

Депутат Народного хурала Бурятии от «Единой России» Михаил Гергенов объявил о «розыгрыше» не только машин, трактора и бытовой техники среди участников голосования по изменению Конституции, но и денег на благоустройство, которое должны финансировать за счет бюджета.

«2 квартиры в центре Улан-Удэ, 4 машины, трактора, 40 наименований бытовой техники, 300 млн руб. на благоустройство дворовых и общественных территорий (деньги эти из Москвы уже поступили в Бурятию) — будут разыграны в конце июня и начале июля. Розыгрыши пройдут открыто, с привлечением СМИ, будут транслироваться по ТВ. Участвуют все жители — избиратели Бурятии, принявшие участие в голосовании по поправкам в Конституцию России», — написал Гергенов в Facebook.

Как отмечает «Тайга.инфо», в начале года в регионе стало известно, что до 2024 года республика должна получить из федерального бюджета около 1,5 млрд руб. на благоустройство территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Депутат в своем посте утверждает, что изменение Конституции «гарантируют старшему поколению ежегодную индексацию пенсий, а всем нам — хорошую медицинскую помощь и многое другое». Но про обнуление президентских сроков Владимира Путина не упоминает.