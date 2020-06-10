После разлива топлива в Норильске задержали руководство ТЭЦ

По делу о разливе топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель. Как сообщают в СК, с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта, но его ввели в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексея Степанова. Акт утвердил директор предприятия Павел Смирнов.

«В последующем было получено заключение экспертизы промышленной безопасности, согласно которому резервуар № 5 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может эксплуатироваться при условии выполнения ряда ремонтных мероприятий. Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться. В результате этого произошла авария», — рассказали в Следственном комитете.

Степанов, Смирнов и Кузнецов задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия).

Ранее также задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3, на которой произошел разлив топлива. Авария произошла 29 мая, тогда более 20 тыс. тонн дизельного топлива попало в почву и водоемы.