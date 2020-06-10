Астраханские медики пожаловались Мишустину на премии за интенсивность труда в 150 рублей

17 сотрудников скорой помощи Астраханской области написали обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором попросили разобраться в причинах невыплаты им стимулирующих выплат за интенсивность труда. Если премии так и не выплатят, медики готовы уволиться, рассказали «Открытым медиа» несколько авторов письма.

Медики говорят, что несмотря на многократно возросшие нагрузки, месячная премия за интенсивность труда составляет в среднем 150 руб., как и до начала пандемии коронавируса. Итоговая зарплата с началом пандемии не изменилась, более того, медработники смогли получить президентские выплаты за работу с пациентами с коронавирусом только после неоднократных жалоб в правительство области. Еще несколько лет назад за интенсивность труда доплачивали от трех до четырех тысяч руб. Сейчас на все жалобы руководство больницы отвечает, что в бюджете «на премии нет денег».