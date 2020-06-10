Экс-губернатора Иркутской области не допустили до новых выборов

Досрочные выборы губернатора Иркутской области пройдут 13 сентября, но бывший глава региона Сергей Левченко не сможет принять в них участие. Такое решение приняло Законодательное собрание области.

На заседании парламента пять депутатов от КПРФ предложили не называть выборы досрочными, что позволило бы Левченко, который сам подал в отставку в декабре 2019 года, избираться вновь. Но эта поправка не прошла. Юрист Сергей Шишкин пояснил, что федеральным законодательством запрещается принимать участие в досрочных выборах лицу, которое досрочно закончило свои полномочия на данной должности, что и стало причиной назначения этих выборов.

Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 года, он стал первым губернатором от парламентской оппозиции (КПРФ), который смог выиграть выборы у представителя «Единой России» с момента возвращения прямых выборов губернаторов. В 2018 году КПРФ обошла «Единую России» на выборах в Иркутскую областную думу, получив 19 мандатов из 45 при 17 у ЕР. Но в декабре 2019 года Левченко подал в отставку. Позже он заявлял о желании участвовать в осенних выборах.