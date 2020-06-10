В Екатеринбурге на голосование по Конституции завлекают повышением статуса города

Мэрия Екатеринбурга проведет сбор подписей в поддержку присвоения городу звания «Город трудовой доблести» параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский, передает Znak.com. По словам мэра, власти рассматривают и другие способы привлечения людей на участки, например, розыгрыши и лотереи.

Сбор подписей в поддержку присвоения звания «Город трудовой доблести» — необязательная процедура, которая не предусмотрена законодательством. Ходатайство о присвоении городу этого звания должны выносить на федеральный уровень областные власти на основании ходатайства органов местного самоуправления. Заявки свердловских городов на присвоение им звания были переданы в РАН еще в феврале, а уже в марте академия подтвердила обоснованность этих заявок. Формально собранные подписи горожан ни на что не влияют, отмечает Znak.com.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае во время голосования проведут викторину, на которой разыграют 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов.