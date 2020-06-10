HBO Max удалила фильм «Унесенные ветром» на фоне антирасистских протестов в США

На фоне антирасистских протестов в США с платформы HBO Max удалили фильм «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает «Афиша Daily». WSJ сообщает, что фильм 1939 года романтизирует рабство. Картину еще могут вернуть, но к ней добавят пометку о содержании «противоречивых тем».

Фильм «Унесенные ветром» был снят по роману Маргарет Митчелл. Актриса Хэтти Макдэниел, которая играла служанку, стала первой темнокожей актрисой, получившей премию «Оскар». Всего картина выиграла восемь статуэток.

Ранее американский телеканал Paramount Network отказался от сериала «Полицейские» («Cops»). Его критики говорили, что изображение афроамериканцев и системы уголовного правосудия в шоу унижает человеческое достоинство.