ОНФ: под предлогом пандемии проведено неконкурентных закупок на 1 млрд рублей

Общероссийский народный фронт выявил закупки, совершенные во время пандемии у единственного поставщика, которые, по мнению экспертов, должны были пройти конкурентным способом. Об этом пишет РБК.

Активист Александр Стефанов пояснил, что из-за коронавируса власти смягчили систему госзакупок и разрешили заказчикам заключать контракты с единственным поставщиком, чтобы быстрее проводить закупки, например, лекарств. «Однако некоторые заказчики решили, что они тоже могут воспользоваться этим послаблением в своих интересах и стали заключать контракты на строительство, содержание дорог, благоустройство с единственным поставщиком, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы», — говорит Стефанов.



Так, закупки у единственного поставщика провело ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», которое объявило тендеры на строительство двух школ, каждая из которых будет стоить 373,2 млн руб. А в Магаданской области без конкурса заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 217,4 млн руб. Похожие закупки обнаружены в Москве, Петербурге, Тобольске, Костроме, Иркутске и Архангельске.



«Все 10 закупок, на первый взгляд, совершенно не похожи ни на профилактику, ни на предупреждение, ни на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции. Мы опасаемся, что таким образом заказчики решили упростить себе жизнь и ограничить конкуренцию на торгах, что могло привести к завышению цены», — отмечает депутат Госдумы Антон Гетта.



Все материалы переданы в ФАС, которая проведет внеплановые проверки.

