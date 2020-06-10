Земля становится менее миролюбивой, Россия в хвосте рейтинга

Показатели глобального миролюбия продолжают снижаться, а Россия остается на 154 месте, между Суданом и ЦАР, показало очередное исследование международного аналитического Института экономики и мира (IEP).

Как пишет «КоммерсантЪ», в последнее десятилетие глобальные показатели миролюбия стабильно снижаются из-за роста терроризма, усиления конфликтов на Ближнем Востоке, роста региональной напряженности в Восточной Европе и Северо-Восточной Азии, увеличения числа беженцев, политической напряженности в Европе и США.

Положительные тенденции есть. Так, в 113 странах мира сократилось число военнослужащих, в 100 странах сократились военные расходы. Смертность от терроризма снижается четвертый год подряд и за это время снизилась на 45%. В 2019 году увеличился объем финансирования миротворческих операций ООН. Число стран, импортирующих и экспортирующих вооружения, сократилось до уровней, не наблюдавшихся с 2009 года. Но при этом число вооруженных конфликтов в мире возросло, повысилась интенсивность внутренних конфликтов, выросла политическая нестабильность, и на этом фоне резко возросло число гражданских беспорядков, акций протеста и забастовок.

По оценкам IEP, экономические последствия снижения миролюбия за прошедший год обошлись мировой экономике в $14,5 трлн, что составило 10,6% от мирового ВВП.

Самой миролюбивой страной мира с 2008 года является Исландия. В топ-5 попали Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания. В конце списка находится Афганистан. В пятерку худших вошли также Сирия, Ирак, Южный Судан и Йемен. Россия с прошлого года она не изменила позиции и занимает в общем рейтинге 154 место, между Суданом и ЦАР. В категории «Милитаризация» Россия находится на предпоследнем, 162 месте, уступая только Израилю.

IEP ожидает дальнейшего ухудшения ситуации, учитывая экономические последствия пандемии коронавируса, которые институт называет «существенной угрозой миру». Удар, нанесенный по мировой экономике, «негативно отразится на политической стабильности, международных отношениях, а также на уровнях конфликтности, насилия и соблюдения гражданских прав, сведя на нет результаты многолетнего социально-экономического развития».