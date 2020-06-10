Производитель аппаратов ИВЛ «Авента М» начал отзывать их из больниц

Концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в «Ростех», начал отзывать из больниц аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые ранее горели в российских больницах.

Как передает «Интерфакс», КРЭТ решил дополнительно проверить и протестировать эти приборы, в том числе при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях, сказал представитель концерна. В некоторых случаях проверки пройдут в больницах с участием медиков, чтобы оперативно проконтролировать качество и получить обратную связь.

Росздравнадзор после двух пожаров в больницах с 12 мая приостановил эксплуатацию приборов ИВЛ этой модели, произведенных с 1 апреля. В тот день в концерне заявили, что аппараты прошли все необходимые проверки.

9 мая в результате возгорания аппарата в московской больнице имени Спасокукоцкого погибла женщина. Жертвами пожара 12 мая в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге стали шесть человек.