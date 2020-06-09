Полиция задержала экс-фигуранта «московского дела» Раджабова

Бывшего обвиняемого по «московскому делу» Самариддина Раджабова задержали в здании Пресненского суда. Как сообщает «Медиазона», в суде рассматривались административные протоколы задержанных на одиночных пикетах возле главка московского МВД 5 июня.

Раджабова доставили в ОВД, где полицейские составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга за участие в акции 5 июня.

Ранее Раджабова обвиняли в угрозе применения насилия к троим полицейским из-за пластиковой бутылки, брошенной на митинге 27 июля 2019 года в сторону силовиков. Суд признал его виновным и оштрафовал на 100 тыс. руб.