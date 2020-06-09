Недельное электронное голосование распространится на все выборы в Москве

10 июня Мосгордума рассмотрит законопроект Мосгоризбиркома о применении дистанционного электронного голосования, который позволит проводить его в течение нескольких дней. Как пишут «Открытые медиа», документ должен привести московское законодательство в соответствие с федеральным законом о продлении эксперимента с ДЭГ в Москве на 2020−21 годы. По этому закону, срок проведения ДЭГ «не может начинаться ранее чем за пять дней до дня голосования». Этот закон предусматривает использование электронного голосования и на федеральных выборах.

Определить конкретные сроки ДЭГ на федеральных выборах ЦИК должен не позднее, чем за два месяца до дня голосования. Депутат Госдумы Ирина Белых отмечает, что речь в этом случае идет не о досрочном голосовании: «В случае досрочного голосования избиратель голосует на своем участке и только при наличии веских причин. Применяемые же для ДЭГ технические решения позволяют при наличии обоснованной необходимости (в первую очередь, это требование защиты жизни и здоровья, а также создания максимальных удобств для граждан) отвести на голосование в электронной форме чуть больше времени».

Применение ДЭГ в такой форме, по ее словам, в перспективе даст возможность и вовсе отказаться от досрочного голосования в пользу дистанционного.

Электоральный юрист Кирилл Самодуров отмечает, что теперь ДЭГ можно вводить только на части избирательных округов. По его словам, это позволит выделять под электронное голосование отдельные территории, например, воинские части: «Если на обычных выборах у нас есть хотя бы надежда на то, что военнослужащие голосуют сами, потому что это происходит в отдельной кабинке, то в наших реалиях можно предположить, что все военнослужащие будут голосовать с одного компьютера, а рядом будет сидеть политрук, который будет говорить, за кого голосовать — или они даже сами не будут голосовать, с них просто соберут все пароли».