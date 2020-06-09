Депутаты просят прокуратуру проверить декларацию спикера Мосгордумы

Депутаты Мосгордумы от фракции «Яблоко» обратилась с заявлением в прокуратуру с просьбой проверить декларацию спикера Алексея Шапошникова. По их мнению, вотум недоверия главе парламента, о котором ранее заявила группа оппозиционных депутатов, можно объявлять только после проверки со стороны правоохранительных органов, рассказал депутат Максим Круглов.

Как пишут «Открытые медиа», в заявлении на имя прокурора Москвы Дениса Попова депутаты указывают на несоответствие задекларированных доходов Шапошникова в 2018 и 2019 году: «Как указывается в материале информационного агентства РБК, «по сравнению с доходом 2018 года доход Шапошникова вырос в 79 раз, в 2018 он задекларировал 24,4 млн руб. При этом список задекларированного имущества Шапошникова за год не изменился». Также депутаты обратили внимание и на расследование Алексея Навального, который рассказал о внесенных спикером Мосгордумы в 2018 году 870 млн руб. в уставной капитал компании своего отца Валерия Шапошникова. Авторы обращения отмечают, что эта сумма значительно ниже задекларированных доходов.