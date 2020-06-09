В Пскове вынесли самый суровый приговор в отношении иеговиста

Псковский городской суд приговорил 61-летнего последователя «Свидетелей Иеговы»* Геннадия Шпаковского к 6,5 года колонии. «ОВД-Инфо» отмечает, что это самый длительный известный срок, назначенный представителю религиозного учения в современной России.

Как пишет «7х7», суд посчитал Геннадия Шпаковского виновным в организации деятельности запрещенной организации и финансировании деятельности экстремистской организации. Он не признал свою вину и в суде подчеркивал, что его судят исключительно за веру. Шпаковский, ссылаясь на решения рабочей группы по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН, призвал остановить репрессии в отношении «Свидетелей Иеговы»* и подал в суд и прокуратуру заявление о прекращении уголовного дела. Суд отказался закрывать дело.

* «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» — организация признана экстремистской и запрещена в России с 2017 года решением Верховного суда.