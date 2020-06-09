С сайта голосования потребовали удалить агитматериалы за поправки в Конституцию

UPD: Агитацию убрали, сообщил Андрей Пивоваров: «Если бы также удалили агитацию с улиц и дали нам эфир для агитации против, было бы совсем хорошо».

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Комитет движения противников изменения Конституции «НЕТ» отправил в ЦИК жалобу на сайт голосования 2020og.ru — по мнению активистов, ресурс, являющийся «информационным и нейтральным», содержит явные признаки агитации за поправки. Как сообщила в Facebook Марина Литвинович, от Центризбиркома правозащитники требуют удалить агитационные материалы.

«Сайт содержит большое количество материалов, являющихся агитацией ЗА одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации. Так, он публикует мнения ряда политических и общественных деятелей, призывающих граждан проголосовать за одобрение изменений в Конституцию», — говорится в жалобе.

Активисты указывают ссылки на выступления председателя центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой, фермера Олега Сироты, боксера Григория Дрозда, а также нескольких политологов и политиков.

«Большинство материалов раздела «Новости» также являются агитационными. Кроме того, сайт содержит детальное описание предлагаемых изменений, которые сгруппированы авторами сайта в пятнадцать блоков. В описании этих блоков присутствуют рассуждения и выводы авторов сайта, описывающие положительные последствия, к которым должно привести одобрение изменений», — отмечают авторы жалобы.