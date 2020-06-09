Георгий Сатаров: Что делать первого июля? И почему этот вопрос не имеет смысла?

Первый вопрос мне задают постоянно. Второй вопрос не задает никто.

Начнем с ответа на третий вопрос: «А что произойдет 1 июля?». Известно что: всенародное голосование по поправке к Конституции, состоящей из кучи поправок. Они делятся на две категории: бессмысленные и беспощадные. Бессмысленные — это те, которые обычно не фигурируют в конституционных текстах. Им там не место. Но кому-то они могут быть приятны. Беспощадные — это те, которые уничтожают Конституцию как юридический документ, применимый на практике. А все вместе это такая квазилегализация узурпации власти, которая по факту уже давно произошла. И участие в этой акции — такое же правовое преступление, как и сама узурпация. Подумайте сами: как приятно Путину сделать своими подельниками несколько десятков миллионов сограждан.

Отсюда вроде бы вытекает, что надо бойкотировать эту затею. Но не все так просто. К примеру: на нашу страну напали. Является ли защита отечества участием в захватнической войне агрессора? Отнюдь. Это очевидно. Надо идти и сражаться. Идти туда, где танки, пушки, самолеты и солдаты противника.

Вы видите? Есть аргументы в пользу обоих вариантов, и обе аргументации довольно убедительны. Так в жизни бывает часто, поскольку она сложная.

Но давайте подойдем к этой проблеме не с военной точки зрения, а с какой-то иной. Что мы хотим сделать? Хорошо бы было завалить к хренам собачьим эту затею, чтобы большинство проголосовало против. Это трудно (хотя я не уверен, что невозможно, но при иной оппозиции). Но можно ставить задачу иначе. Могут ли наши усилия изменить ситуацию в стране? На этот вопрос легче ответить: «А почему бы и нет?». Особенно если попробовать толково сформулировать, что такое эта ситуация после голосования.

Давайте пофантазируем. Представьте себе людей, которые ведут примерно такие разговоры 2 июля.

— Ты что делал первого?

— Как что!? Я делал то-то и то-то.

— А! И я тоже. А ты знаешь кого-нибудь, кто делал не то-то и то-то?

— Да нет, конечно, сколько ни спрашивал.

— И я не знаю! И я спрашивал. Ты понимаешь?

— Что понимаешь?

— Ну как они сейчас будут объявлять, что у них все получилось!?

— Мда-а-а-а... Интересненько... И что будет?

— Откуда я знаю? Но что-то будет. Уж точно.

В этом диалоге имплицитно заложено два предположения. Первое: практически все, кто хотел сорвать затею с уничтожением Конституции и вечным Путиным, делали одно и то же. Второе: совершенно не важно, что они делали — шли голосовать «против» или не шли вовсе, уничтожая явку.

Это одна из многих жизненных ситуаций, в которой не важно, ЧТО делать, а важно КАК. В данном случае (как и во многих других в нашей ситуации) это КАК означает только одно — одинаково. Нас должно быть много, и мы должны делать одно и то же.

Но об этом надо договариваться. Для этого существуют такие организации, как оппозиционные партии. Но только не эти. Я писал уже давно, а они давно подтверждали своей недоговороспособностью: к хренам собачьим! Если вы, спрашивающие, хотите что-то менять в жизни страны, то начинайте не с власти, а со своей оппозиции. И с себя.

Да, чуть не забыл! Что же вам делать? Да что совесть подсказывает, то и делайте. Для того чтобы руководствоваться разумом, надо было задаваться этим вопросом много-много раньше. И это ответ на второй вопрос из заголовка.

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