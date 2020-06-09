В IBM отказались от разработки систем распознавания лиц

IBM прекращает работы над технологией распознавания лиц, сообщил гендиректор компании Арвинд Кришна в письме Конгрессу США. Он отметил, что IBM против технологий, используемых «для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека», передают «Ведомости».

Компания также предложила США отказаться от покупки технологии и у других поставщиков. В IBM заявили о необходимости начать национальный диалог о том, каким образом нужно применять технологию распознавания лиц в работе правоохранительных органов. По словам Кришны, компания хотела бы сотрудничать с Конгрессом в обеспечении справедливости и расового равенства. IBM предлагает законодателям провести реформу полиции, чтобы новые федеральные правила повысили ответственность полиции за свои проступки.

В США с конца мая продолжаются акции протеста против расизма и жестоких действий полиции. Они начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.