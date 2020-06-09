Тысячи посылок из интернет-магазинов застряли на таможне

Тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов и других грузов, доставляемых курьерскими компаниями в Россию из-за рубежа, застряли при оформлении на таможне. Об этом говорится в письме президента Ассоциации экспресс-перевозчиков Владимира Саркисова главе Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину, сообщает Forbes.

Сроки оформления экспресс-грузов увеличились с 1 февраля, когда вступил в силу новый приказ ФТС, сокративший число посылок, которые оформляются в одной электронной декларации, с 500 до 100 отправлений. Новое программное обеспечение ФТС позволяет декларировать как раз не более 100 посылок. Но новый софт таможни работает с постоянными сбоями.

Сейчас через электронные декларации оформляют посылки из-за рубежа не менее 17 курьерских компаний, говорит Владимир Саркисов. По его словам, те тысячи экспресс-грузов, которые на конец мая были задержаны, уже по большей части выпущены, но сбой может произойти вновь, поэтому сложно оценить число грузов, которые в данный момент задержаны на складах временного хранения, а также сроки их доставки.