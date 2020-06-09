Кирилл Шулика: Заявление Собянина явно написано на коленке

Неожиданное снятие ограничений в Москве, причем фактически всех сразу, имеет свое объяснение.

Изначально планировали держать пропуска до 22 июня, их еще в начале мая выдали врачам. В федеральных органах были пропуска до июля даже. Собянин говорил о том, что, во-первых, радикальная отмена ограничений будет тогда, когда заболевших будет в день сотни или даже десятки, во-вторых, он говорил о постепенности в снятии каких-то ограничений по недельному графику. Это его заявление уже конца мая – начала июня.

И в принципе успевали к параду, поэтому еще вчера были утечки про 16 июня как дату отмены самоизоляции. Но тут неожиданно решили отметить еще и 12 июня. Не так много времени до голосования по обнулению, поэтому такую дату терять нельзя.

Поэтому мы и услышали сырое заявление мэра Москвы, которые было явно написано на коленке. И главное, что нет никаких пояснений от врачей и эпидемиологов, а также всяких чиновников и депутатов. Никто не рассказывает, как власти заботятся о нас, никто даже не предупреждает о соблюдении осторожности, как это еще было перед введением прогулок по графику.

Авторы идеи праздновать 12 июня не учли одно. Аккурат к параду пойдет рост зараженных по Москве вместе с ростом, который мы сейчас видим по России. И до голосования по обнулению этот рост не остановится. Поэтому фон для голосования — или большие цифры в эпидемических отчетах, или разговоры о сокрытии этих цифр. А ведь и в мирное время голосование не обещало власти быть простым.

И акцент будет сделан на старшее поколение. Им важно до голосования порадовать своего самого лояльного избирателя. Поэтому и было принято незапланированное решение об отмене самоизоляции для пенсионеров уже сегодня, а не тогда, когда зараженных в день было бы сотни, а не две тысячи.

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