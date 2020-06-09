Спикеру Мосгордумы решили вынести вотум недоверия

Девять депутатов Мосгордумы внесли на рассмотрение коллег проект постановления о недоверии спикеру Алексею Шапошникову.

«Мы инициируем процесс недоверия спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову. Его действия на посту председателя Мосгордумы, активное «жонглирование» регламентом с целью продавливания инициатив мэрии в Думе и скандал с декларацией спикера за 2019 год исключают какое бы то ни было доверие к нему и лишают его всякого морального права оставаться в занимаемой должности», — говорит депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов.

Кроме него под обращением подписались Дарья Беседина, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Виктор Максимов, Сергей Савостьянов, Евгений Ступин, Олег Шереметьев и Елена Янчук.