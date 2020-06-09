КНДР блокирует линии связи с Южной Кореей

Власти КНДР заблокировали все линии связи с Южной Кореей, сообщило Центральное телеграфное агентство.

«Этот шаг станет первым в списке решений о полном уничтожении всех возможных способов связи с Южной Кореей и прекращении других ненужных действий», — говорится в сообщении.

Власти КНДР еще 5 июня сообщили о намерении рассмотреть возможность закрытия межкорейского офиса связи в Кэсоне в качестве ответной меры на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок, напоминает ТАСС. Южнокорейское министерство объединения в ответ призвало общественные организации страны прекратить отправку в КНДР антисеверокорейских листовок и пообещало законодательно запретить подобные действия.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов.