Нью-Йорк начал первый этап снятия карантина

Нью-Йорк приступил к перезапуску своей экономики, через три месяца после того как были закрыты почти все предприятия. Мэр Билл де Блазио сообщил, что от 200 тыс. до 400 тыс. человек вернутся к работе в строительстве, на производстве, в сфере оптовых поставок и во второстепенных секторах розничной торговли, передает «Голос Америки».

Покупателям по-прежнему придется забирать покупки у дома, магазины будут открыты для посещения только на втором из четырех этапов открытия примерно через две недели. Местным больницам разрешили возобновить плановые операции.

Нью-Йорк, где проживают 8,6 млн человек, ощутил на себе один из самых тяжелых ударов пандемии в мире. В городе было зарегистрировано более 200 тыс. случаев COVID-19, около 22 тыс. человек умерли.

Каждый следующий этап открытия города будет начинаться не ранее чем через две недели после предыдущего. На втором этапе работу возобновят финансовые компании и агентства недвижимости. На третьем в полном объеме начнет работать сфера гостеприимства. На последнем этапе откроются школы, музеи и индустрия развлечений.