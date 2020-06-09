Большинство губернаторов пойдут на осенние выборы от «Единой России»

UPD: «Единая Россия» подтвердила поддержку кандидатур девяти кандидатов на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

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На осенние губернаторские выборы «Единая Россия» выдвинет девять действующих глав, но позже их число может увеличиться до 15. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в партии.

О выдвижении девяти губернаторов будет объявлено 9 июня на заседании президиума генсовета партии. Это главы Краснодарского края, Татарстана, Костромской, Тамбовской и Брянской областей, а также врио глав Севастополя, Еврейской АО, Калужской и Архангельской областей.

«Будут еще губернаторы, которые выдвинутся от партии в этот выборный цикл, в ближайшее время партия определится по остальным кандидатурам», — говорит один из собеседников «Ведомостей». От партии могут выдвинуться губернаторы Ленинградской, Пензенской и Ростовской областей. Еще в двух регионах губернаторы будут избираться региональными парламентами по представлению президента — это Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа.

В прошлом году шесть из 16 кандидатов от власти пошли на губернаторские выборы самовыдвиженцами. После этого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев несколько раз говорил, что практику самовыдвижения надо прекратить. Практика самовыдвижения кандидатов в губернаторы от власти начала активно использоваться в 2018 году, тогда это связывали с попыткой кандидатов дистанцироваться от «Единой России», терявшей популярность из-за пенсионной реформы.