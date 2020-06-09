Регионам рекомендовали активно использовать досрочное голосование

Администрация президента рекомендовала региональным властям создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток людей был равномерным в течение всех семи дней волеизъявления — досрочного и в основной день 1 июля.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, по сути это означает, что нужно построить работу таким образом, чтобы досрочно проголосовали как можно больше людей. «Есть задача максимально донести до людей информацию о возможности проголосовать до 1 июля», — сказал РБК собеседник в Центризбиркоме. Делается это якобы из соображений безопасности.

Эксперты ранее неоднократно критиковали идею досрочного голосования в течение нескольких дней, потому что организовать наблюдение за ним практически невозможно.