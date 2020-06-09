Разлившееся под Норильском топливо добралось до озера Пясино

После аварии на ТЭЦ разлившееся дизельное топливо достигло озера Пясино под Норильском, есть риск его попадания в Карское море. Ранее сообщалось, что оно попало в реки Далдыкан и Амбарная. Об этом сообщает NGS24.

В самом этом озере [Пясино] мы наблюдаем концентрацию обводненных нефтепродуктов в пределах ПДК. Мы пока предполагаем, что [они туда] попали [после разлива], потому что нефтепродукты в озере есть. Сейчас будем продолжать наблюдения, — сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк. — В истоке реки пока не наблюдаем нефтепродуктов, там есть естественные барьеры в виде больших льдин. Но как только лед уйдет, там нужно устанавливать более эффективные боны, чтобы исключить попадание воды в реку.

Замминистра отметила, что имеющиеся боны на реке Амбарная либо были установлены позже, чем было необходимо, либо являются недостаточно эффективными для сдерживания.

«Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро около 70 километров длинной, естественно, там есть и рыба, и хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя. Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север. Думаю, что это будет возможно», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс, передает «Интерфакс».

Тз озера Пясино вытекает единственная река — Пясина, которая находится на территории одного из кластеров Большого арктического заповедника и впадает в Карское море.