Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП, в котором погиб человек

Против актера Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП, которое он устроил в состоянии опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как передает ТАСС, дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, и было совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.



Вечером 8 июня, Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого утром 9 июня умер. Ефремова задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что актер был пьян.