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Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП, в котором погиб человек

09.06.2020

Против актера Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП, которое он устроил в состоянии опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы. 

Как передает ТАСС, дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, и было совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Вечером 8 июня, Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого утром 9 июня умер. Ефремова задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что актер был пьян.

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