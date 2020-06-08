Члены избиркомов призывают коллег отказаться от участия в голосовании

Члены избирательных комиссий в открытом письме призвали коллег отказаться от участия в голосовании по поправкам к Конституции. Под документом подписались более 70 человек из Москвы, Петербурга и других городов. Главным аргументом они называют риск распространения коронавирусной инфекции.

«Голосование 1 июля — опасность и для нашей жизни и здоровья, и для жизни и здоровья избирателей. Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии — как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь», — говорится в письме.

Его авторы отмечают, что голосование — это бессмысленный риск, так как еще 20 марта глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, что поправки юридически уже приняты, а голосование — это жест доброй воли со стороны президента, который хочет услышать народ. «Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля — и призываем всех присоединиться к нашей забастовке и поставить подпись под нашим письмом», — заключают члены избиркомов.

Ранее об идее забастовки членов УИК писал Леонид Волков. Теперь он предлагает поддержать авторов письма: «Давайте поддержим и посмотрим, что из этого получится. Сейчас это куда актуальнее и полезнее, чем дискуссия о действиях 1 июля; до 1 июля еще есть время, когда можно причинить Путину и Памфиловой действительно много боли».