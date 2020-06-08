Аббас Галлямов о бойкоте голосования

Десять лет назад Брукингский институт опубликовал результаты исследования, в ходе которого был проанализирован 171 случай использования оппозицией тактики бойкота, имевший место в период 1990-2009 годов. Вывод для бойкотирующих неутешительный: в подавляющем большинстве случаев их действия не только оказались безрезультатными, но и нанесли серьезный ущерб самой оппозиции. Обычно следствием применения бойкота становилась маргинализация противников режима и укрепление позиций правительства. В некоторых случаях срабатывали только угрозы бойкота, но не он сам.

Типичный пример — выборы 1992 года в Ливане. Требовавшие прекращения сирийского вмешательства в политическую жизнь страны местные христианские партии решили бойкотировать выборы. В результате просирийские силы лишь закрепили своё господство. Проиранская Хезболла впервые была избрана в парламент, окончательно институционализировав таким образом своё политическое влияние.

Изучая все эти истории, ты понимаешь, что бойкот имеет смысл только в сопровождении мощной кампании гражданского неповиновения. Например, в 1996 году в Бангладеш бойкот применялся заодно с уличными протестами и всеобщей забастовкой, которая за два дня до выборов практически парализовала страну. Властям тогда пришлось согласиться на перевыборы по новым правилам. Похожие истории случились в 2000 году в Перу, когда лидер оппозиции отказался участвовать во втором раунде президентских выборов, призвав страну выйти на площади; и в 2006-м в Таиланде, когда бойкот внезапно объявленных главой правительства досрочных выборов сопровождался мощными уличными протестами и привёл к отставке кабинета.

Таких положительных примеров — 4 процента. Повторюсь, во всех этих случаях бойкот применялся в комбинации с другими методами политической борьбы.

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