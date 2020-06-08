В Новосибирске агитаторам за голосование по изменению Конституции поставили норму в 250 квартир

Некоторые бюджетные учреждения в Новосибирской области объявили о сборе «волонтеров», которые будут агитировать прийти на голосование по изменению Конституции. Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на сотрудника одного учреждений, для волонтеров поставлена «норма» в 250 квартир с 9 июня до начала голосования. За это обещают 10 тыс. руб., то есть по 40 руб. за квартиру.
Сообщения о поисках «волонтеров» за вознаграждение рассылают по рабочим чатам учреждений. При этом, по словам собеседника издания, члены нескольких участковых комиссий уже отказываются работать на голосовании из-за опасности коронавируса.
Сообщения о поисках «волонтеров» за вознаграждение рассылают по рабочим чатам учреждений. При этом, по словам собеседника издания, члены нескольких участковых комиссий уже отказываются работать на голосовании из-за опасности коронавируса.