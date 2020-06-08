Кадыров выделил деньги на выкуп невест в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил материально помочь женихам, не имеющим в условиях пандемии возможности выплатить выкуп за свою невесту. Деньги на выкуп 207 невест выделяет фонд Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщили в Духовном управлении мусульман Чечни.



«Во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тыс. руб. на выкуп невест», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что из-за пандемии коронавируса изменились и правила проведения торжеств: «За невестой едут две машины — собирается круг только самых близких и родных».