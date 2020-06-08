Россиян выпускают из страны

Правительство разрешило россиянам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Иностранцы тоже получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками.

В марте из-за пандемии коронавируса было принято решение о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан, а также выезд для большинства россиян.