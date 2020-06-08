Мосгоризбирком выступил против голосования в шатрах и во дворах

В Мосгоризбиркоме выступили «категорически против шатров и голосования во дворах», сообщил в Общественной палате Москвы председатель комиссии Юрий Ермолов. По его словам, на стационарных участках будут обеспечены необходимые санитарно-эпидемиологические меры, поэтому обустраивать участки на воздухе не потребуется, передает «Интерфакс».

Ермолов отметил, что видеонаблюдение будет осуществляться в течение всех семи дней, включая ночной период. Но транслироваться в интернет видео будет только в день голосования — 1 июля.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, этот день объявлен выходным. Кроме того, в течение шести дней перед этим проголосовать можно будет досрочно.