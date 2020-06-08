Половина россиян рискует потерять работу

Половина трудящихся в России подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.



Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, отмечают авторы доклада. 49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии коронавируса. В группе риска окажется почти 35 млн работников.



К наиболее уязвимым РАНХиГС отнес самозанятых и индивидуальных предпринимателей; работников наиболее пострадавших отраслей (транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения), неустойчиво занятых — с серыми заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума. Учитывались работники частных предприятий и старше 16 лет. Часть бюджетников с зарплатой ниже прожиточного минимума, например занятых на неполную ставку, также вошли в группу уязвимых.



По последним данным Минтруда на 2 июня, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составила 2,1 млн человек. 58% россиян сообщили о сокращении доходов, показал майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан.

