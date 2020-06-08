Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом. В Instagram он написал, что несколько дней назад «слегка уши заложило, и горло почувствовал». Температура была 37.0.

«Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться», — пишет Ройзман.

По данным оперативного штаба, в Свердловской области на 8 июня подтверждено 249 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии заболели уже 7668 жителей региона.

