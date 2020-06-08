В Красноярском крае на голосовании по Конституции разыграют квартиры, машины и смартфоны

Привлечь людей на участки для голосования в Красноярском крае намерены с помощью викторины — сделать правильный выбор должны помочь несколько квартир, автомобилей и десятки смартфонов, которые разыграют накануне плебисцита. Как сообщает телеканал ТВК, информация о розыгрыше появилась на сайте Викторина2020.рф.

Всего будет разыграно 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Бланки для заполнения на участие в викторине будут выдаваться в специальных пунктах возле участков для голосования. Они заработают уже 25 июня, в день старта плебисцита. Бланк напоминает обычный лотерейный билет, однако заявлен как викторина: на обороте пять вопросов на знание Конституции РФ и три варианта ответов к каждому из них.

По мнению юристов, поскольку внесение изменений в Конституцию формально не является ни голосованием, ни референдумом, то подобную викторину нельзя отнести к «подкупу избирателей».