Алексей Навальный: Главное не признавать

Это нарушение закона, конституции, захват власти. Уже произошедшие. Поправки приняты и вступили в силу (на них уже даже ссылаются в новых законах). Остался только цирк с надувными шатрами.

В формате «я хотя бы попытался» есть одно полезное действие: не признавать публично и объяснять всем вокруг, что это никакие не «поправки к конституции», а обнуление сроков Путина. Выдача ему разрешения на пожизненное правление.

Тем не менее важно обратить внимание на одну деталь. Несколько разных неглупых людей (вот, например, Володя Варфоломеев с «Эха Москвы») написали, что долго думали и решили всё-таки пойти и проголосовать под влиянием происходящего в Беларуси.

Там тысячи людей устремились к палаткам, чтобы оставить подпись под выдвижением уже даже не кандидата Тихановского, а его жены. Вот как важны выборы и как важно в них участвовать.

Всё так. Только Тихановского на выборы не пустили и тем самым выборы превратили в подделку. Пустую, лживую процедуру. Нечто вредное и противное выборам.

Поэтому Тихановский делает сейчас что? Правильно: призывает к бойкоту мерзкой процедуры в каждом своём эфире.

В полном соответствии с формулой, которую и я не устаю произносить: в выборах участвуем, в невыборах и подделке не участвуем.

Увы, универсального подхода нет. Тихановского (и двух других наиболее популярных кандидатов) сейчас снимут и оставят ксениюсобчак и сурайкина. И всё, привет. Отношение к процедуре должно измениться в новых обстоятельствах.

Также и у нас. Если референдум, пусть даже с фальсификациями и неравным доступом к агитации — окей, все равно пойдём.

Если неделя «голосования в шатрах» без наблюдателей — мы это вообще не признаем. Ну какое же это голосование? Здесь голос не имеет никакого значения.

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