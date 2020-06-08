«Яблоко» отказывается от участия в голосовании по Конституции

Партия «Яблоко» не будет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Конституцию бесцеремонно превращают в инструмент авторитарной власти. Это будет «путинская» конституция — с системой организации власти, предложенной Путиным, и возможностью любых изменений по инициативе Путина», — говорится в заявлении партии.

Его авторы отмечают, что «учитывая постоянные фальсификации, которые организуют российские власти в ходе выборов всех уровней в последние десятилетия, мы понимаем, какими будут объявлены «итоги голосования»: путем обмана и махинаций будут «определены» запрограммированные заранее нужные проценты». Кроме того, из-за коронавируса голосование является крайне рискованным для здоровья граждан: «Фактически в жертву политическим манипуляциям и стремлению сохранить пожизненную власть приносится здоровье, а возможно и жизни граждан».

«Федеральный политический комитет считает принципиально неприемлемым для партии как конституционного политического института участвовать в незаконном, антиконституционном, фейковом голосовании, единственная цель которого — втянуть общество в установление в России несменяемой власти и закрепление в стране корпоративного авторитарного режима», — заявили в «Яблоке».