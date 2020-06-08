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Суд массово вернул в полицию протоколы задержанных на акции солидарности с Ильей Азаром

08.06.2020

Суд вернул протоколы об административном правонарушении по статье о нарушении правил проведения акций в отношении главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр, главреда «Таких дел» Анастасии Лотыревой, журналистки Виктории Ивлевой, координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой, муниципального депутата Елены Филиной и автора телеграм-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева. Все они участвовали в одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара у здания ГУ МВД на Петровке, 38, сообщает адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош.

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