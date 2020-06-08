Независимые наблюдатели объединились для гражданского контроля за общероссийским голосованием

Наблюдательские объединения «Ассоциация наблюдателей Татарстана», «Выборы. Народный контроль», «Голос», «Гражданин наблюдатель», «Наблюдатели Петербурга», «Народный избирком», «Сонар» создали Альянс независимых наблюдателей за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Он объединяет граждан, готовых собирать информацию о голосовании для дальнейшего анализа и независимой оценки. Организаторы Альянса проведут обучение наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ, снабдят их методическими материалами и инструментами передачи информации.

«Организаторы голосования предприняли беспрецедентные шаги, которые снижают его прозрачность и гарантии честности, радикально сокращают возможности для контроля со стороны граждан. Общероссийское голосование не только не соответствует общепризнанным стандартам проведения плебисцитов, но и проводится в условиях продолжающейся пандемии», — отмечают в движении «Голос».

Но чтобы показать обществу, как в действительности пройдет общероссийское голосование, Альянс открыт для взаимодействия со всеми гражданами и организациями, разделяющими общепризнанные ценности свободных выборов и референдума.