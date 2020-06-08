RT подал иск к Навальному и Соболь из-за расследования о накрутках просмотров на YouTube

Телеканал RT подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь и изданию Znak.com. Основанием стало расследование о просмотрах роликов RT в YouTube, которым он «оскорбил тысячи сотрудников RT», сообщили РБК на телеканале.



«В ролике про «порнонакрутки» Навальный и Ко оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках (только на этой неделе был расстрелян наш стрингер в Йемене). Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон — остается судиться», — сообщили в пресс-службе RT.



Исковое заявление поступило от учредителя RT в Арбитражный суд Москвы 3 июня с формулировкой «о защите деловой репутации». Пока суд оставил заявление без движения из-за допущенных нарушений, которые нужно устранить до 6 июля.

Расследование было опубликовано 2 апреля. В нем Любовь Соболь утверждает, что RT занимается накруткой просмотров своих сюжетов на YouTube. Авторы также обвинили RT в накрутках просмотров с использованием порносайтов.

