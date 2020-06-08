Депутата Мосгордумы Шувалову исключили из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ за отказ воздержаться при голосовании о бюджете города. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Евгений Ступин. По его словам, он сам, Шувалова и ряд других их коллег проголосовали против бюджета, хотя горком КПРФ рекомендовал воздержаться. Второй причиной стала организация круглого стола с Алексеем Навальным в прошлом году. Он не состоялся, так как глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку.

Шувалова стала депутатом Мосгордумы от КПРФ в 2014 году. Из московского отделения КПРФ она вышла в декабре прошлого года после скандала с организацией круглого стола с Навальным.

В беседе с «МБХ медиа» Шувалова отметила, что продолжит работать в Мосгордуме, о вступлении в другую партию пока не задумывалась.