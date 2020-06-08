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На сайте для голосования по Конституции не сразу сообщили про обнуление сроков Путина

08.06.2020

На сайте для электронного голосования по изменению Конституции не было упоминания поправки, обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. Ни в одном из 15 тематических блоков раздела «Какие поправки?» не говорилось об изменениях в эту статью, пишут «Ведомости»

Позже в текст внесли изменения. В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, добавили информацию об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, ранее внесла депутат Валентина Терешкова. Путин поддержал ее предложение, а Конституционный суд позже признал поправку легитимной.

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