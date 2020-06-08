На сайте для голосования по Конституции не сразу сообщили про обнуление сроков Путина

На сайте для электронного голосования по изменению Конституции не было упоминания поправки, обнуляющей президентские сроки Владимира Путина. Ни в одном из 15 тематических блоков раздела «Какие поправки?» не говорилось об изменениях в эту статью, пишут «Ведомости».

Позже в текст внесли изменения. В седьмой пункт, в котором говорится о новых требованиях к людям, занимающим ответственные должности в стране, добавили информацию об обнулении сроков: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, ранее внесла депутат Валентина Терешкова. Путин поддержал ее предложение, а Конституционный суд позже признал поправку легитимной.