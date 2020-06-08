Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний могут привязать к премьерской

Возможность ограничения уровня зарплат топ-менджеров государственных компаний и подконтрольных им структур обсуждают в правительстве России. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, потолок совокупного годового дохода могут установить на уровне трех минимальных заработков премьер-министра. То есть вознаграждение должно быть не более 30 млн руб. в год на одного руководителя. Из правила могут сделать и исключения, но устанавливать их будет лично президент.

В целом правительство планирует унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров, привязав его к короткому перечню показателей эффективности. Например, для глав коммерческих госкомпаний в качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.