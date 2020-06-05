Член Совета движения «Голос» Давид Канкия: Грехопадение Центризбиркома

Долго пытался разобраться, с каким же словом ассоциируется вся возня с общероссийским голосование за обнуление. Теперь осознание пришло. Слово это — грехопадение.

Избирательная система России долго время была какой-то разновидностью вертепа. Ее единственная задача — создать все условия для того, чтобы начальство оставалось начальством. И стыд рядом не ночевал.

Тем не менее, с общероссийским голосованием удалось достичь новых, ранее невиданных, высот — окончательно сломать хрупкий институт общественного доверия и полностью исключить даже теоретическую возможность влияния избирателя на итоги голосования.

Ранее Центризбирком всегда оправдывал несовершенства и несправедливость наших выборов тем, что законы создают законодатели, а ЦИК лишь безмолвные исполнители, пускай не совершенного, но все же закона. Стражи. Dura lex sed lex. Теперь мы знаем цену таких рассуждений.

Для общероссийского голосования главным нормотворцем процедур был назначен ЦИК.

Именно в ЦИКе создали безумные процедуры, которые делают все, чтобы никто и никогда не смог узнать реальное отношение избирателей к поправкам в Конституцию из более чем 200 пунктов.

Это ЦИК сократил количество строк в протоколе, чтобы невозможно было узнать сколько людей проголосуют досрочно и на выезде.

Это ЦИК вводит досрочное выездное голосование, которое нельзя проконтролировать вообще никаким образом.

Это ЦИК прикладывает недюжинные усилия, чтобы заменить реальных наблюдателей «кивалами» из Общественных палат. Список можно продолжать еще очень долго.

В итоге, на следующий день после объявления о «триумфальной поддержке» поправок их легитимность для огромной части общества будет стремиться к нулю. Никто, даже самый преданный сторонник, не будет уважать в столь грубой форме опущенную Конституцию и обнуленного президента. Со всеми вытекающими последствиями.

Нести историческую персональную ответственность за открытый ящик Пандоры будет глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ведь ее именем и репутацией обеспечены все непотребства грядущего общенационального позора 1 июля 2020 года.

Наблюдательское сообщество видело в Памфиловой союзника и всегда пыталось защитить ее от нападок. Мы с уважением относились к ее усилиям по приданию российским выборам человеческого лица. Теперь же, даже при наличии желания, ни у одного наблюдателя не повернется язык оправдывать главу ЦИК. Все нелестные слова в ее адрес будут совершенно заслужены.

Элла Александровна нанесла избирательной системе урон даже больший, чем все ее предшественники. И лишь это и останется в народной памяти.

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