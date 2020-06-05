Политолог Иван Преображенский о дипломатическом скандале в Чехии

Власти Чехии объявили персонами нон-грата двух российский дипломатов. Один из них - Андрей Кончаков, замглавы представительства Россотрудничества в Праге, про которого чешская пресса писала, что он якобы ввез в страну рицин, а министр внутренних дел Ян Гамачек заявлял, что доказательств этого нет, иначе бы он уже в Москву ехал.

Теперь Кончаков едет все же в Москву. И, с учетом работы чешских спецслужб, как и в скандале, скорее всего, он стал просто парой для второго дипломата. Его-то чехи, скорее всего, и считают агентом российских спецслужб. Это такой прием, ударить совсем рядом, тем дав сигнал другой стороне, что и реальный агент известен и будет следующим.

Хотя есть безумная версия, которую озвучил на прессухе премьер Андрей Бабиш. Якобы это дипломат Рыбаков из карьерных соображений стукнул чехам на Кончакова, что тот везет рицин. Чехи подумали-подумали и выслали обоих.

Каждый может выбрать любую предложенную версию или придумать свою. Абсурднее все равно не получится.

Как я понимаю, теперь Российский культурный центр совсем остался без начальства. Директор все еще не назначен. А с учетом того, что главой Россотрудничества стал пропагандист и провокатор Евгений Примаков (внук), можно ожидать, что назначение нового главы РЦНК в Праге превратится в скандальное шоу, в стиле кремлевского ТВ. Чехам будут предлагать неприемлемые фигуры, они их будут отклонять, а Москва - возмущаться.

Теперь понятно, чем вызван был вызов на этой неделе в МИД РФ посла Витезслава Пивоньки. Хуже чешско-российские отношения давно не были.

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