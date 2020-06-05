Гендиректора РВК отправили под домашний арест

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, глава РВК злоупотребил с инвестициями в американскую компанию Alion Energy Inc., которая специализируется на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций. Предполагаемый ущерб может достигать $3 млн.

«Смысл в том, что общество РВК дало взаймы дочернему обществу $5 млн на покупку акций. Акции были куплены и проданы. Из пяти млн отдали два млн, остались должны три. При этом срок исполнения обязательств по договору займа — в 2022 году. По-простому говоря, он виноват в том, что должен был побыстрее забрать остатки долга», — говорил адвокат Повалко Георгий Антонов.