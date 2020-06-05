В Москве на Петровке вновь задержали активиста Виктора Немытова

В Москве у здания управления ГУ МВД на Петровке задержали активиста Виктора Немытова, который вышел с одиночным пикетом. В руках он держал плакат с надписью «Россия без Путина». Активиста увезли в Тверское ОВД, куда уже выехал адвокат «Апологии протеста» Мансур Гильманов.

26 мая Немытова уже задерживали на Петровке во время пикета в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд арестовал его на 15 суток за повторное нарушение закона о митингах, но позже Мосгорсуд переквалифицировал его действия на нарушение «режима самоизоляции» и оштрафовал на 20 тыс. руб., освободив при этом от его оплаты.

Именно арест Немытова подвиг на одиночный пикет журналиста Илью Азара, которого районный суд арестовал на 15 суток, а Мосгорсуд отменять наказание не стал, а лишь сократил срок ареста.