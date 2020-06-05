Цена нефти Brent превысила $42 перед встречей ОПЕК+

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигала $42,46. Это произошло в ожидании заседания ОПЕК+, которое состоится 6 июня, отмечает РБК.Участники сделки рассмотрят вопрос продления текущих рекордных сокращений добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на более длительный срок. В соответствии со сделкой, заключенной в апреле, с 1 июля снижение добычи участниками альянса должно уменьшиться с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей в день.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК и Россия в переговорах по продлению периода сокращения добычи нефти почти достигли компромисса. Речь идет о сроке продления на 1-2 месяца. В апреле страны-поставщики нефти из ОПЕК+ из-за перепроизводства нефти на фоне низкого спроса, вызванного пандемией коронавируса, договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в день. Но вместо того чтобы снижать установленные квоты по сокращению добычи в июле, лидер ОПЕК Саудовская Аравия ведет переговоры с другими странами о продлении введенных ограничений до конца года. Россия считает, что введенные меры должны быть постепенно ослаблены.