Алексей Макаркин об аресте Николая Платошкина

Домашний арест Николая Платошкина стал полной неожиданностью. Этот политик всегда считался системным, в Интернете ходили неподтвержденные слухи о его дружбе с силовиками. Он поклонник Сталина, СССР и Берлинской стены — но в современной России это только плюс, не мешающий карьере, а помогающий ей. Долгое время его приглашали на телевидение. Сейчас, правда, перестали, но он остался ведущим передачи на провластной радиостанции «Комсомольская правда».

Сразу же пошли разные слухи: например, о том, что арест политика — это часть борьбы за власть в КПРФ. Но в компартию даже при всем желании нельзя «парашютировать» нового человека, да и сам Платошкин выбрал другую политическую траекторию, только что объявив о намерении возглавить некую номинально существующую партию «Альтернатива для России (Партия социалистического выбора)». Бороться за власть в КПРФ с альтернативной площадки по меньшей мере странно. Возникла и конспирологическая версия — что из Платошкина делают мученика для протестного электората, но она слишком сложна для отечественных политических реалий.

В чем же дело? И тут подсказкой может стать только что обнародованные результаты исследования Группы Белановского. А именно: что от власти уходят ее идейные сторонники, которых Белановский называет «правыми державниками». Во-первых, в России с «правой» и «левой» сторонами все непросто — и те и другие могут быть поклонниками Сталина, тосковать по советскому величию и прислушиваться к хотя бы части аргументов Платошкина. А во-вторых, левые державники (основная целевая аудитория Платошкина) начали уходить еще раньше, чем правые — они более социальны, и поэтому протестность среди них выше.

И не случайно, что Платошкин еще до пандемии пропал с экранов телевизоров — как политик, желающий сохранить поддержку своего потенциального электората, он видимо решил учесть перемену его настроений и повысить степень своей критичности. А только что он призвал своих сторонников выйти 6 июня на одиночные пикеты с антипрезидентскими лозунгами, что было признано дестабилизирующим и неприемлемым. И недавний системный политик вдруг оказался в роли радикала — возможно, неожиданно для самого себя.

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