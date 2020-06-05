Чехия выдворяет двух российских дипломатов

Сообщение о подготовке покушения на чешских политиков было дезинформацией, вину за распространение которой несут сотрудники российского посольства в Праге, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Именно они, как утверждается, дезинформировали чешские спецслужбы, передает радио «Свобода». В связи с этим из Чехии будут выдворены два российских дипломата, имена которых не называются.

Ранее сообщалось, что в Чехии из-за угрозы покушения были взяты под охрану мэр Праги Зденек Гржиб и глава района чешской столицы Прага-6 Ондржей Коларж. СМИ писали, что в перевозке яда для покушения подозревали представителя российских спецслужб. Позже журналисты подозреваемым в перевозке рицина назвали главу представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова.

Отношения между Россией и Чехией обострились после демонтажа в Праге памятника маршалу Ивану Коневу, а также переименования площади, где расположено посольство России, в честь Бориса Немцова. СМИ писали, что именно политики, ответственные за эти решения, были потенциальными жертвами.