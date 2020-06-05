Close

«Норникель» устранит последствия разлива топлива за свой счет

05.06.2020

Последствия аварии под Норильском будут устранены за счет средств «Норникеля», без привлечения бюджетных средств, пообещал президенту Владимиру Путину глава компании Владимир Потанин. Расходы на восстановление экологии в регионе оценил примерно в 10 млрд руб. и более, передает «КоммерсантЪ».

Путин в свою очередь отметил, что если бы резервуар для хранения топлива своевременно поменяли, авария бы не случилось.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разлилось около 20 тыс. тонн дизельного топлива. Аварию объявили ЧС федерального масштаба.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.