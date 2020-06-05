«Норникель» устранит последствия разлива топлива за свой счет

Последствия аварии под Норильском будут устранены за счет средств «Норникеля», без привлечения бюджетных средств, пообещал президенту Владимиру Путину глава компании Владимир Потанин. Расходы на восстановление экологии в регионе оценил примерно в 10 млрд руб. и более, передает «КоммерсантЪ».

Путин в свою очередь отметил, что если бы резервуар для хранения топлива своевременно поменяли, авария бы не случилось.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разлилось около 20 тыс. тонн дизельного топлива. Аварию объявили ЧС федерального масштаба.